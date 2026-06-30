В селе Киргишаны смыло мост и проводилась эвакуация жителей из-за паводка

Из-за дождевого паводка в селе Киргишаны (Свердловская область) смыло мост и была организована эвакуация жителей, чьи дома находятся в зоне подтоплений, сообщила в своем Telegram-канале глава Бисертского муниципального округа Валентина Суровцева.

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В результате резкого подъема уровня воды незначительно пострадал еще один мост, вечером в Киргишанах подтопило два дома: один нежилой, из другого сотрудники МЧС эвакуировали жительницу. В Бисерти локальные подтопления были зафиксированы в районе Совхоза, а также на отдельных участках улиц Ключевых и Речной, где находятся жилые дома. Произошло проседание автомобильного моста на пересечении улиц Чкалова и Ленина. «Ради общей безопасности с сегодняшнего дня движение любого транспорта по нему полностью закрывается, из-за чего временно меняется привычный маршрут движения местного пассажирского автобуса»,— сказала Валентина Суровцева. В этом же районе сильными потоками воды существенно размыло тротуар. Также оказался затоплен проезд под железнодорожными путями, но к утру он уже пришел в норму.

Для стабилизации обстановки в округе специальные службы регулировали уровень воды в Бисертском пруду — поднимали затворы плотины, чтобы сбросить излишки воды. Был развернут пункт временного размещения (ПВР). На месте работали сотрудники МЧС и скорой, помощь оказывала также администрация.

Подтопления из-за сильного дождя в Свердловской области произошли в разных городах, поселках и селах. Затопило семь низководных мостов и один участок автодороги, было нарушено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами.

Ирина Пичурина