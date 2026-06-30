В поселках и селах Свердловской области произошли подтопления из-за дождя

В Свердловской области в результате дождевого паводка произошли подтопления в нескольких городах, поселках и селах, сообщили в департаменте информационной политики региона. Для помощи проживающим в зоне подтопления на места происшествия отправили глав муниципалитетов и экстренные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В городе Нижние Серги подтоплены дома — уровень воды в трех реках вырос во время сильных дождей. В зону подтопления попадают около 50 домов. Принимаются меры для расчистки заторов и пропуска воды. Развернуты пункты временного размещения (ПВР) общей вместимостью 100 человек. На место выехала оперативная группа министерства общественной безопасности Свердловской области. Подтопления зафиксированы и в других пунктах Нижнесергинского района: в селе Киргишаны Бисертского городского округа идет эвакуация людей в ПВР. В Бисертском пруду регулируют уровень воды.

Незначительное подтопление домов произошло в поселке Доломитовый (Первоуральский МО), для отвода воды сделан дополнительный канал. В развернутый ПВР жители не обращались. Еще один пункт на 150 человек создан в селе Николо-Павловское (Горноуральский МО) на базе Николо-Павловского центра культуры. В Новоуральске выполняются адресные выезды на узкие места: улица Советская, Стела, бывший УАМЗ, КПП-1, мост на Свердлова и пешеходный мост на Чкалова.

В поселке Подгарничный (Серовский МО) ограничен прямой подъезд к 11 частным домам, эвакуация жителей не требуется. Жители могут объехать место через Краснотурьинск. Еще в нескольких населенных пунктах организованы лодочные и паромные переправы: между селом Елань и деревней Яр, селом Городище и деревнями Боровикова и Красный Бор, а также с селом Кумарьинское и деревней Чернышево в Туринском МО.

Из-за затяжных дождей и подъема уровня рек в Свердловской области затопило семь низководных мостов и один участок автодороги. В результате дождевого паводка временно нарушено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами. Улицы Екатеринбурга также затопило из-за сильного ливня.

Ирина Пичурина