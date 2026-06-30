Из Ростовской области направили 20,8 тонны мяса птицы в Саудовскую Аравию

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия с 22 по 26 июня 2026 года в местах таможенного оформления Ростовской области досмотрело и оформило 20,8 т мяса птицы для отправки на экспорт в Саудовскую Аравию.

Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объёме соответствует требованиям страны-импортёра. Её качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований, проведённых в Донском филиале ФГБУ ЦОК АПК.

По итогам мониторинга данных ФГИС ВетИС, компонент «Меркурий», нарушений в части законности происхождения экспортируемой продукции не выявлено. Разрешение на вывоз выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».

Мария Хоперская