На Дону количество стоматологических кабинетов и клиник за год выросло на 2,5%

В Ростовской области стоматологическую практику (по данным на 1 мая 2026 года) ведут 949 организаций. Это на 2,5% больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили аналитики сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

За три года на рынок стоматологических услуг в регионе вышли 166 организаций: 58 — в 2023-м, 53 — в 2024-м и 55 — в 2025 году. За первые четыре месяца 2026 года рынок пополнился еще 12 участниками. С начала 2023 года по 1 мая 2026 года ликвидировано 40, 21, 23 и 13 компаний, специализирующихся на стоматологической практике.

Среди ключевых трендов на рынке стоматологических услуг лидер и соучредитель сети клиник «Бобренок» и LT Clinic в Ростове-на-Дону, основатель благотворительного фонда «Улыбнись жизни» Ирина Гусева выделила цифровизацию (CRM, онлайн-запись, телемедицина в части консультаций), развитие узких специализаций (микроскопная стоматология, сложная хирургия), рост спроса на лечение «под ключ», усиление роли бренда и репутации компании, повышение значимости клиентского опыта. «А если говорить о перспективных направлениях, то, на мой взгляд, это высокотехнологичная стоматология (микроскоп, навигационная хирургия), услуги под наркозом, комплексное лечение»,— рассказала Ирина Гусева.

Во что может обойтись открытие стоматологического кабинета или клиники в Краснодарском крае и на Дону, а также об особенностях медицинского бизнеса в этой сфере — в материале «Конкуренция по зубам».

Маргарита Синкевич