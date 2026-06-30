Квас в Ростовской области подорожал на 9% при падении спроса на 20%

Продажи кваса в Ростовской области в первой половине июня 2026 года сократились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «РБК Ростов» сообщила пресс-служба аналитического центра Чек Индекс компании Платформа ОФД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По данным Союза производителей соков, воды и напитков, которые ранее приводил Интерфакс, оборот кваса в России в натуральном выражении за период с апреля 2025 года по апрель 2026 года снизился на 19%. Гендиректор союза Алла Андреева связывала падение с введением акциза на квас и отмечала, что квас «особенно чувствителен к изменениям цен», поскольку его потребление носит сезонный характер.

Медианная стоимость кваса в Ростовской области составила 125 рублей, что на 9% выше, чем годом ранее. В соседнем Краснодарском крае число покупок напитка снизилось на 19%, а медианная цена выросла на 9% — до 120 рублей. В Ставропольском крае продажи упали на 26%, тогда как медианная стоимость увеличилась на 12% — до 129 рублей.

Мария Хоперская