Продажи сигарет в Ростовской области упали на 5,6%

В январе–мае 2026 года в Ростовской области было продано 79,5 млн пачек сигарет — на 5,6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда этот показатель составлял 84,2 млн пачек. Данные приводит Деловая газета «Юг» со ссылкой на аналитический центр «Честный знак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Несмотря на снижение объёмов в натуральном выражении, выручка от реализации табака в регионе увеличилась на 2,4% — с 16,2 млрд до 16,59 млрд руб.

В соседнем Краснодарском крае за тот же период реализовано 145,7 млн пачек сигарет на сумму 30,52 млрд руб. Там объем продаж в натуральном выражении снизился на 3,4%, тогда как выручка прибавила 4,3%.

Мария Хоперская