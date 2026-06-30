Зарплаты таксистов в Ростове выросли за полгода на 46% — до 135 тысяч рублей

Медианные предлагаемые зарплаты водителей такси в Ростовской области за первые пять месяцев 2026 года увеличились на 46% в годовом выражении — до 135 тыс. руб., однако эксперты предупреждают: реальные доходы перевозчиков практически не изменились на фоне опережающего роста эксплуатационных затрат, пишет «РБК Ростов» со ссылкой на данные аналитиков HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За тот же период работодатели разместили свыше 1,6 тыс. объявлений о найме водителей, что на 4% меньше, чем годом ранее.

Аналогичная тенденция прослеживается в целом по Южному федеральному округу. Медианная предлагаемая оплата труда таксистов в макрорегионе за январь–май 2026 года поднялась до 127,1 тыс. рублей — плюс 36% к уровню годичной давности. Совокупный объём вакансий по ЮФО при этом незначительно сократился — на 3%, до 5,9 тыс. позиций.

Ростовские показатели оказались заметно выше среднеокружных как по темпам роста предлагаемых ставок, так и по их абсолютному значению.

Директор сервиса заказа такси Максим Шушарин обратил внимание на принципиальный момент: фигурирующие в статистике суммы представляют собой совокупную выручку водителя от пассажиров, а не его чистый доход.

«Указываемые заработные платы — вся сумма, которую таксисты получают от пассажиров за выполненные поездки. Из этих денег водитель, как правило, платит агрегатору, заправляет, моет и обслуживает свой автомобиль либо платит за аренду таксопарку», — пояснил он.

Увеличение номинального заработка напрямую обусловлено удорожанием поездок, которое в свою очередь отражает рост издержек самих перевозчиков: «Дорожает топливо, запчасти и ремонт, обслуживание автомобиля, растет стоимость автокредитов, лизинга, необходимых страховок». Фактическое материальное положение водителей практически не улучшается — расходы съедают большую часть дополнительной выручки.

Параллельно отрасль адаптируется к новым регуляторным условиям. С 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон о локализации такси, ограничивший перечень автомобилей, допустимых к коммерческим перевозкам. Транспортное средство должно отвечать одному из трёх критериев: быть выпущенным в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного автопроизводителем в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года; набирать не менее 3 200 баллов по шкале локализации; либо быть включенным в перечень отдельным правительственным актом.

В реестр одобренных моделей вошли автомобили Lada, «Москвич», Haval, Tenet, Omoda, электромобили Evolute и UMO 5, гибридные Voyah, минивэны Sollers, а также УАЗ. Минпромторг неоднократно заявлял о намерении расширять список.

Станислав Маслаков