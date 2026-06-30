В НАО стартует очистка труднодоступного острова Колгуев от незаконных свалок

Летом 2026 года на острове Колгуев в Баренцевом море начнутся работы по ликвидации несанкционированных свалок. Об этом сообщила глава Ненецкого автономного округа Ирина Гехт, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти НАО приступят к устранению свалок на острове Колгуев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Власти НАО приступят к устранению свалок на острове Колгуев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам руководителя региона, в текущем году планируется провести частичную очистку территорий, где зафиксированы очаги захламления.

Вывоз собранных отходов с труднодоступного острова намечен на 2027 год. Кроме того, в 2026 году в НАО проведут инвентаризацию мест накопления мусора на побережье Баренцева моря — результаты станут основой для последующего финансирования работ по их устранению.

Также в течение года власти региона намерены ликвидировать около десяти свалок в населенных пунктах Припечорья.

По итогам 2025 года в Ненецком автономном округе уже ликвидировали 27 несанкционированных свалок и восстановили 7,8 га земель. Всего с 2017 по 2026 год в регионе выявили 248 таких объектов, из которых устранены 235 — это почти 95% от общего количества.

Матвей Николаев