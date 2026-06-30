Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев

На 59-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев. О его смерти сообщила Федерация фигурного катания на коньках России. В последние годы работы он тренировал пары в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скончался легендарный фигурист Артур Дмитриев

Фото: Федерация фигурного катания на коньках России Скончался легендарный фигурист Артур Дмитриев

Фото: Федерация фигурного катания на коньках России

«У него было расслоение аорты, ему сделали операцию. Врачи сделали все, что могли, спасали. Провели операцию, но организм не справился, перестал бороться, это произошло в половине десятого вечера»,— рассказала бывшая партнерша, олимпийская чемпионка Оксана Казакова, пишет ТАСС.

По ее словам, близкие Артура Дмитриева «хотели бы перевезти его в Санкт-Петербург».

Артур Дмитриев родился 21 января 1968 года в городе Белая Церковь Киевской области. Детство провел в Норильске. Окончил Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта в Санкт-Петербурге. В городе на Неве тренировался у Тамары Москвиной.

Господин Дмитриев также дважды становился чемпионом мира и трижды выигрывал чемпионаты Европы в парном катании. Он вошел в историю спорта как первый фигурист, сумевший завоевать олимпийское золото с двумя разными партнершами.

После завершения соревновательной карьеры Дмитриев выступал на чемпионатах мира среди профессионалов и участвовал в ледовых шоу. Позднее вернулся в Россию и занялся тренерской деятельностью. Он работал в Москве, а в последние годы — в Санкт-Петербурге.

Матвей Николаев