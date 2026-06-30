На границе Дагестана и Азербайджана зафиксировали исторический максимум грузопотока

Автомобильные погранпереходы на российско-азербайджанской границе в Дагестане установили в 2026 году сразу несколько рекордов грузопотока на фоне хронической перегруженности инфраструктуры, сообщила пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Ключевой автомобильный пункт пропуска Яраг-Казмаляр на дагестанском участке границы с Азербайджаном за январь–июнь 2026 года обработал свыше 2 млн т грузов. Относительно первого полугодия 2025 года объем перемещенных товаров увеличился на 14,5%.

Яраг-Казмаляр остается наиболее нагруженным пограничным переходом в регионе: через него проходит преимущественно грузовой автотранспорт. Реальный суточный трафик в два-три раза превосходит проектный показатель, рассчитанный на 300 большегрузных автомобилей. Чтобы устранить инфраструктурный дефицит, с 2020 года здесь ведется масштабная реконструкция. По ее завершении пропускной потенциал объекта должен возрасти почти до 1400 транспортных средств в сутки.

Схожая картина наблюдается на соседнем переходе Тагиркент-Казмаляр, рассчитанном на 50 грузовиков в день. Фактический поток превышает проектную мощность более чем в пять раз: границу ежесуточно пересекают около 257 машин. В текущем году здесь зафиксирован абсолютный рекорд — 458 грузовиков за одни сутки, что превзошло прежний максимум в 417 единиц, установленный в конце 2025 года.

Совокупный суточный грузопоток через все действующие российско-азербайджанские погранпереходы также вышел на исторический максимум: в 2026 году он достиг 1396 грузовых автомобилей, превысив рекордный результат 2024 года.

Стабильный рост трафика эксперты связывают с переориентацией российской внешней торговли на южное направление, активно развивающееся в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг». Дагестанские переходы де-факто превратились в узловую точку этого маршрута, однако их инфраструктура пока не успевает за динамикой товарооборота.

Станислав Маслаков