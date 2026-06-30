Введение акцизов и непогода обрушили продажи кваса на Ставрополье на 26%

В первой половине июня 2026 года реализация кваса в Ставропольском крае обвалилась на 26% относительно того же периода годом ранее — одновременно с повышением медианной цены напитка до 129 рублей, что аналитики объясняют введением акциза и неблагоприятными погодными условиями, пишет РБК Кавказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Южные регионы России зафиксировали резкое падение потребительского интереса к квасу в начале летнего сезона 2026 года. Наиболее ощутимым оказалось снижение в Ставропольском крае, где объем реализации напитка за первые две недели июня просел на 26% по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года. Соответствующие данные предоставил аналитический центр Чек Индекс, работающий на базе компании Платформа ОФД.

Примечательно, что падение сбыта происходит на фоне заметного удорожания продукта: медианная стоимость кваса в регионе достигла 129 руб., прибавив 12% к прошлогоднему показателю. Схожая картина наблюдается в соседних субъектах федерации. В Краснодарском крае число транзакций при покупке кваса сократилось на 19%, а типичная цена поднялась на 9% — до 120 руб. В Ростовской области спрос просел на 20% при аналогичном девятипроцентном росте стоимости: местные покупатели платят за напиток в среднем 125 руб.

Эксперты Платформы ОФД указывают на два ключевых фактора, обусловивших негативную динамику. Первый — отраслевой: с 2025 года квас перешел в категорию подакцизных товаров, что закономерно повлекло рост производственных издержек и, как следствие, розничных цен. Второй — климатический: на протяжении первой половины июня во всех трёх регионах преобладала нестабильная погода с дождями и грозами, которая не располагала к повышенному спросу на освежающие напитки.

Общероссийская статистика подтверждает системный характер проблемы. По данным Союза производителей соков, воды и напитков, которые ранее приводил «Интерфакс», натуральный оборот кваса в стране за двенадцать месяцев — с апреля 2025-го по апрель 2026 года — сократился на 19%. Глава союза Алла Андреева напрямую связала этот результат с введением акциза. По ее словам, квас относится к напиткам, особенно уязвимым к внешним воздействиям: «Это та категория, которая очень чувствительна к изменениям, поскольку его потребление носит сезонный характер».

Станислав Маслаков