В Петербурге воздух прогреется до +26, а в начале июля станет еще теплее

Утро 30 июня в Петербурге началось с легкой облачности и теплой погоды. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», существенных осадков в течение дня не ожидается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург ждет теплый вторник без осадков, но к четвергу придет похолодание

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Петербург ждет теплый вторник без осадков, но к четвергу придет похолодание

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Во вторник в городе прогнозируется переменная облачность, ветер западного и юго-западного направлений умеренной силы. По состоянию на 6:00 температура воздуха составляла +18,3 градуса, днем столбики термометров поднимутся до +24… +26 градусов. Атмосферное давление останется без заметных изменений.

Солнце сегодня взошло около 03:40, а закат ожидается в 22:24. Продолжительность светового дня составит примерно 18 часов 44 минуты. По сравнению с предыдущей неделей она постепенно сокращается: 22 и 23 июня день длился 18 часов 50 минут, 26 июня — 18 часов 49 минут, а 29 июня — 18 часов 45 минут.

Начало июля принесет еще более теплую погоду. В среду ночью ожидается +14… +16 градусов, днем воздух прогреется до +25… +27 градусов, осадки не прогнозируются. Однако уже 2 июля в город вернутся дожди, а температура понизится до +18… +20 градусов.

Матвей Николаев