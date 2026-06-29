В Ленобласти открыт прием заявок на XIII День детского экологического кино России

Фонд «Вторресурс» объявил о старте приема заявок на ежегодный фестиваль детского экологического кино, который пройдет 15 октября в Волосово. К участию приглашаются детские киностудии, школьные кружки и индивидуальные авторы до 16 лет. Принимаются короткометражные фильмы природоохранной тематики в любом жанре.

«Всё началось в 2014 году с локальной инициативы, которая при поддержке гранта губернатора Ленобласти и правительства региона выросла до всероссийского уровня. Сегодня фестиваль — партнер нацпроекта "Экологическое благополучие". Дети видят проблемы острее, говорят о них честнее. Нам, взрослым, есть чему у них поучиться»,— отметила председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

Заявки принимаются через официальный сайт фестиваля до 8 сентября.

Кирилл Конторщиков