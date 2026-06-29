На Витебском проспекте начали возводить опоры для эстакад второго этапа Широтной магистрали

Строители приступили к возведению опор для эстакад второго этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) на Витебском проспекте. Путепровод пройдет над проспектом и железнодорожными путями. При строительстве применяются буронабивные сваи диаметром до 1,5 метра и ростверки, равномерно распределяющие нагрузку, сообщили в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магистраль соединит Московский и Фрунзенский районы с остальным городом

Магистраль соединит Московский и Фрунзенский районы с остальным городом



Это один из самых технически насыщенных участков ШМСД — мегапроекта городской программы «10 приоритетов». Магистраль соединит Московский и Фрунзенский районы с остальным городом, ускорит развитие юго-востока Петербурга и станет дублером КАД.

Кирилл Конторщиков