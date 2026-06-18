Минстрой объявит правила измененной семейной ипотеки после 1 июля
Правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. По его словам, семейная ипотека будет «направлена на стимулирование рождаемости».
«Мы последний месяц были в диалоге с коллегами из финансового блока правительства. Мы пришли к достаточно правильному консенсусу с точки зрения выдачи ипотеки. Банки уже готовятся к этому»,— рассказал замминистра на форуме «Движение» (цитата по ТАСС).
С 1 февраля вступили в силу изменения правил выдачи по семейной ипотеке. Теперь одна семья может взять только один льготный кредит, причем супруги должны выступать в качестве созаемщиков. Также требуется подтверждение регистрации ребенка по одному адресу с ними. В мае спикер Совета федерации Валентина Матвиенко призвала обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Правительство поручило Минфину и Минстрою до 1 июля 2026 года разработать дифференцированную ставку по этой ипотеке. В «Дом.РФ» ждут сокращения выдачи семейной ипотеки на 20–35%.
Подробности — в материале «Ъ» «Май не выдался».
Дискуссии об изменении условий семейной ипотеки в федеральном правительстве начались зимой 2026 года. В рамках этих обсуждений Министерство финансов заявляло, что льготные ипотечные программы, включая семейную, должны быть более адресными и способствовать демографическому росту, а их доля в общем объеме ипотечного кредитования должна снизиться до 25-30% к 2030 году без резких шагов. Сама программа семейной ипотеки была запущена в 2018 году и продлена до 2030 года.
Минфин и «Дом.РФ» разрабатывают изменения, которые включают введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от числа детей в семье, например, 10-12% для семей с одним ребенком, около 6% — с двумя, и примерно 4% — с тремя и более. Подобные предложения обсуждались в Госдуме еще в конце 2025 года. Эти меры, предложенные Минфином, направлены на стимулирование рождаемости и являются частью общего тренда на повышение адресности льготных ипотечных программ.
Зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев отмечал, что дифференциация ставок, особенно повышение их для семей с одним ребенком, может привести к значительному снижению объемов выдачи семейной ипотеки, так как увеличится ежемесячный платеж, и часть клиентов не сможет соответствовать требованиям по предельной долговой нагрузке. Так, рост ставки с 6% до 12% может увеличить ежемесячный платеж с 32-34 тыс. до 54 тыс. рублей. Эксперты также предупреждают, что такое изменение может вызвать «эффект форточки», когда спрос кратковременно растет перед ухудшением условий, но затем падает, а часть покупателей перейдет на вторичный рынок или откажется от покупки.