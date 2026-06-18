Минстрой объявит правила измененной семейной ипотеки после 1 июля

Правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. По его словам, семейная ипотека будет «направлена на стимулирование рождаемости».

«Мы последний месяц были в диалоге с коллегами из финансового блока правительства. Мы пришли к достаточно правильному консенсусу с точки зрения выдачи ипотеки. Банки уже готовятся к этому»,— рассказал замминистра на форуме «Движение» (цитата по ТАСС).

С 1 февраля вступили в силу изменения правил выдачи по семейной ипотеке. Теперь одна семья может взять только один льготный кредит, причем супруги должны выступать в качестве созаемщиков. Также требуется подтверждение регистрации ребенка по одному адресу с ними. В мае спикер Совета федерации Валентина Матвиенко призвала обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Правительство поручило Минфину и Минстрою до 1 июля 2026 года разработать дифференцированную ставку по этой ипотеке. В «Дом.РФ» ждут сокращения выдачи семейной ипотеки на 20–35%.

Подробности — в материале «Ъ» «Май не выдался».