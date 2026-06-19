Дела семейные

C 1 июля вступят в силу новые условия выдачи семейной ипотеки. Как стало известно “Ъ”, обсуждается не только введение различных ставок, но и дифференцированные лимиты на размер кредита, которые будут зависеть от количества детей в семье. Так, для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге сохранен лимит в 12 млн руб., но ставка увеличивается до 12% годовых. Не исключено, что будут отменены и программы комбоипотеки, а в отдельных регионах под программу не попадут семьи с двумя и более детьми, если старшему более шести лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

“Ъ” стали известны дополнительные условия по госпрограмме «Семейная ипотека», обсуждаемые с участниками рынка. По словам двух источников “Ъ”, знакомых с ходом обсуждения, помимо введения дифференцированных ставок рассматривается изменение лимитов. В частности, для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге сохранен лимит в 12 млн руб., но ставка увеличивается до 12% годовых. В других регионах лимит также сохраняется (6 млн руб.), но ставка увеличивается до 10% годовых. При наличии двух детей и более в Москве и Санкт-Петербурге лимит поднимается до 15 млн руб. при ставке 10% годовых. В других регионах лимит составит 8 млн руб., ставка 8% годовых. При этом будет учитываться площадь квартиры. Нынешняя ставка в 6% годовых будет доступна либо при первоначальном взносе свыше 50%, либо при наличии трех детей в регионах или четырех детей в Москве и Санкт-Петербурге.

По словам собеседников “Ъ”, также обсуждается возможность в 35 регионах с низкими объемами строительства исключить из программы семьи с двумя и более детьми, где старшему ребенку больше шести лет.

Рассматривается также вариант отмены всех смешанных программ — комбоипотеки, программ со сверхлимитом и прочих, сообщил один из собеседников “Ъ”.

18 июня на форуме «Движение» замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин анонсировал введение с 1 июля новых условий выдачи семейной ипотеки. «Она (госпрограмма.— “Ъ”) будет направлена на стимулирование рождаемости»,— пояснил он (цитата по ТАСС). Тогда же министр строительства Ирек Файзуллин заявил «РИА Новости», что максимальная ставка по новым правилам для семей с одним ребенком обсуждается в размере 10–12% годовых. При этом окончательное решение должно быть принято 19 июня, сообщил министр.

По данным ПАО «Дом.РФ», за пять месяцев 2026 года объем выдачи льготной ипотеки превысил 1,1 трлн руб., что на 14% выше показателя годовой давности. На программу «Семейной ипотеки» пришлось 936 млрд руб., на 9% выше прошлогоднего результата. Количество выданных кредитов по этой программе составило 158 тыс. Объем выданных кредитов в мае на приобретение жилья составил 332 млрд руб. (см. “Ъ” от 5 июня). В феврале, после вступления в силу правила «одна семья — одна ипотека», ипотечные выдачи упали на 32% относительно январских показателей.

«Реформа "Семейной ипотеки" — запоздалое, но логичное сворачивание антикризисной меры, которая затянулась и разогнала цены»,— считает старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Павел Жолобов. В данном случае возврат к рыночным механизмам достигается в первую очередь за счет семей с одним ребенком. Для таких семей «новые параметры выглядят существенно менее привлекательными, что может привести к сокращению спроса именно со стороны этой категории», отмечает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексей Кирюхин. «В старой Москве в категорию семейных квартир в этом бюджете для семей с одним ребенком (12 млн руб. и 20% первоначальный взнос) не попадает практически ничего, в "Новой Москве" — чуть более 600 лотов»,— оценивает основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова.

Жесткой мерой эксперты называют и возможную отмену комбинированной ипотеки. «В случае действительной отмены возможности комбинирования семейной ипотеки с другими программами госпрограмма станет не такой выгодной, например, для Москвы в силу небольших лимитов и высокой стоимости квартир»,— поясняет президент ГК «Основа» Александр Ручьев. «Комбинированная ипотека позволяла покупателям привлекать дополнительную сумму по рыночной ставке и тем самым приобретать более просторное жилье»,— отмечает Ирина Доброхотова.

По данным Dataflat.ru, средняя стоимость квартиры в новостройках в целом по РФ в мае 2026 года составила 9,9 млн руб., в Санкт-Петербурге — 13,8 млн руб., в Москве — 33,4 млн руб.

Эксперты осторожно настроены относительно влияния новых изменений на выдачи ипотеки в ближайшее время. «Можно ожидать повышенного спроса в июне со стороны заемщиков, которые стремятся оформить кредит на текущих условиях, и наоборот, стоит ожидать определенного охлаждения выдач после вступления новых правил в силу»,— считает Алексей Кирюхин. По оценке Павла Жолобова, спад выдач возможен в пределах 30–40% от текущего уровня. При этом руководитель направления «Ипотека» и «Кредиты на образование» в Т-банке Иван Сафонов считает, что просадка по выдачам будет краткосрочной, «в пределах ближайших трех-шести месяцев».

Впрочем, в долгосрочной перспективе эксперты рассчитывают на восстановление рынка ипотеки. Как указывает Алексей Кирюхин, госпрограммы будут сильнее концентрироваться на поддержке определенных социальных групп. Кроме того, если реализуются прогнозы Банка России по снижению ключевой ставки, «на первичном рынке может начать постепенно восстанавливаться сегмент рыночной ипотеки, что позволит вернуть часть спроса и поддержать объемы выдач», считает Иван Сафонов. По оценке ВТБ, начиная с июля доля рыночных программ стабильно будет превышать 50% рынка. В начале года программы с господдержкой составили около 70% от количества и 80% от суммы всей выдачи, следует из данных ПАО «Дом.РФ».

Дарья Загайнова, Дарья Андрианова