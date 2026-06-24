«Известия»: срок действия льготной ставки по семейной ипотеке снизят до 15 лет
В России ужесточат условия семейной ипотеки — срок действия льготной ставки снизят до 15 лет. Эта норма вступит в силу с 1 июля, сообщают «Известия» со ссылкой на проект правил, его подлинность подтвердили источники на банковском рынке. По данным Frank RG, сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет.
Проект правил возмещения банкам недополученных доходов по семейной ипотеке проходит согласование в федеральных органах исполнительной власти, уточнил один из собеседников издания. В числе других нововведений:
- ставку по льготной программе повысят для заемщиков, не оформивших регистрацию по месту жительства в течение 271 дня после оформления семейной ипотеки — ее могут поднять до уровня «ключевая + 3–3,5%»;
- снизят размер компенсации банкам: она будет рассчитываться по формуле «ключевая ставка + 2 п. п.» (или + 2,5 п. п. для индивидуального жилищного строительства);
- ставка по семейной ипотеке будет уменьшаться по мере расширения семьи: после подтверждения появления второго и последующих детей условия по кредиту должны пересчитать..
Как стало известно «Ъ», обсуждается не только введение различных ставок, но и дифференцированные лимиты на размер кредита, которые будут зависеть от количества детей в семье. Для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге сохранен лимит в 12 млн руб., но ставка увеличивается до 12% годовых. Не исключено, что будут отменены и программы комбоипотеки, а в отдельных регионах под программу не попадут семьи с двумя и более детьми, если старшему более шести лет.
Подробности — в материале «Ъ» «Банковская ячейка общества».
Минфин обсуждал изменение условий льготной семейной ипотеки с начала 2024 года, а впоследствии предлагал правительству установить единый лимит по программе до 2030 года и автоматизировать распределение лимитов. В декабре 2024 года вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках был решен, а Владимир Путин назвал безобразием сохранение лимитов в отношении «Семейной ипотеки» и призвал отказаться от них.
Дифференцированный подход к ставкам по семейной ипотеке обсуждается с сентября 2025 года. Минфин рассматривает возможность уменьшения ставки с увеличением количества детей: 12% для семей с одним ребенком, 6% для семей с двумя детьми и 4% (возможно, 2%) для семей с тремя и более детьми. По мнению экспертов, это призвано стимулировать рождаемость, но может ограничить доступ к льготному кредитованию для многих семей, планирующих улучшить свои жилищные условия.
Программа «Семейная ипотека» была запущена в 2018 году и изначально предназначалась для семей со вторым и последующими детьми, рожденными после 1 января 2018 года. С июля 2021 года действие программы распространилось на семьи с единственным ребенком до семи лет. Изначально ставка составляла 6% для всех участников. С 1 февраля 2026 года супруги будут обязаны выступать созаемщиками, и возможность привлечения третьих лиц будет ограничена, а также вводится правило "одна семья — одна льготная ипотека". Комбоипотека, позволявшая брать дополнительную сумму по рыночной ставке, тоже может быть отменена.