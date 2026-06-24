«Известия»: срок действия льготной ставки по семейной ипотеке снизят до 15 лет

В России ужесточат условия семейной ипотеки — срок действия льготной ставки снизят до 15 лет. Эта норма вступит в силу с 1 июля, сообщают «Известия» со ссылкой на проект правил, его подлинность подтвердили источники на банковском рынке. По данным Frank RG, сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет.

Проект правил возмещения банкам недополученных доходов по семейной ипотеке проходит согласование в федеральных органах исполнительной власти, уточнил один из собеседников издания. В числе других нововведений:

ставку по льготной программе повысят для заемщиков, не оформивших регистрацию по месту жительства в течение 271 дня после оформления семейной ипотеки — ее могут поднять до уровня «ключевая + 3–3,5%»;

снизят размер компенсации банкам: она будет рассчитываться по формуле «ключевая ставка + 2 п. п.» (или + 2,5 п. п. для индивидуального жилищного строительства);

ставка по семейной ипотеке будет уменьшаться по мере расширения семьи: после подтверждения появления второго и последующих детей условия по кредиту должны пересчитать..

Как стало известно «Ъ», обсуждается не только введение различных ставок, но и дифференцированные лимиты на размер кредита, которые будут зависеть от количества детей в семье. Для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге сохранен лимит в 12 млн руб., но ставка увеличивается до 12% годовых. Не исключено, что будут отменены и программы комбоипотеки, а в отдельных регионах под программу не попадут семьи с двумя и более детьми, если старшему более шести лет.

Подробности — в материале «Ъ» «Банковская ячейка общества».