Ипотека оттаяла

В первый месяц весны рынок ипотечного кредитования продемонстрировал заметное оживление. Объемы выдачи достигли 326 млрд руб., превысив показатель февраля на 14%. Драйвером остаются рыночные программы, в том числе в сегменте новостроек, где наблюдается снижение ставок. Вместе с тем эксперты пока оценивают происходящее на ипотечном рынке лишь как стабилизацию после провала конца прошлого — начала текущего года.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Объем выдачи ипотечных кредитов в марте 2026 года достиг 326 млрд руб., превысив на 14% результат февраля и на 31% — результат годовой давности, следует из данных Frank RG. Показатели росли как за счет увеличения количества выданных кредитов (на 11%, до 74 тыс.), так и за счет роста среднего размера кредита (на 3%, до 4,4 млн руб.). Месяц назад эксперты были настроены более консервативно (см. “Ъ” от 4 марта).

Рост выдачи участники рынка связывают с результатами собственных программ банков.

По предварительным данным ПАО «Дом.РФ», в марте этого года объем ипотеки по рыночным программам вырос в четыре раза по сравнению с результатом годовой давности, тогда как по льготным кредитам сократился на 12%. В Сбербанке и ВТБ также отметили, что основным драйвером роста стали классические рыночные программы ипотеки. В Т-Банке (специализирующемся на рыночных программах) отметили сокращение доли льготных программ до 5%. В Абсолют-банке (специализирующемся на льготных программах) доля рыночных программ выросла до 20%.

Наибольшее оживление наблюдается в сегменте новостроек. По данным «Домклик», в марте было выданы кредиты более чем на 125 млрд руб. на приобретение такого жилья, на 11% больше февральского результата. Причем доля «Семейной ипотеки» за год снизилась на 15 п. п., до 75%.

Фактором роста в первую очередь стал устойчивый тренд на снижение ставок по банковским программам.

По данным «Дом.РФ», с начала года они сократились на 1–1,2 п. п., хотя пока остаются на уровне 20% годовых. «Спрос на рыночную ипотеку начал расти по мере формирования у заемщиков ожидания дальнейшего устойчивого снижения процентных ставок, что позволит рефинансировать ипотеку в будущем по более низкой стоимости»,— считает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

По оценке старшего директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой, во втором квартале снижение будет в пределах 1–1,5 п. п. В результате, по мнению руководителя направлений «Ипотека» и «Кредиты на образование» Т-Банка Ивана Сафонова, в ближайшие месяцы продолжится увеличение доли рыночных ипотечных программ.

Снижение доли госпрограмм «обусловлено изменениями их условий, которые будут более адресными, а также снижением ключевой ставки, которая позитивно будет влиять на ставки по классическим программам», отмечает руководитель департамента ипотечного кредитования Совкомбанка Ольга Коваленко. По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, к концу года доля рыночных программ будет занимать около 50–60% в общем объеме выдач.

Впрочем, эксперты сохраняют консервативную оценку в отношении ипотечного рынка.

Рост показателей в марте «во многом был обеспечен низкой базой февраля, когда свое влияние оказали ускоренные темпы закрытия сделок по семейной госпрограмме двумя месяцами ранее», указывает старший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Валовые результаты минувшего месяца все еще остаются минимальными с июня 2025 года, не считая аномально низкого показателя февраля, следует из данных Frank RG.

Директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич считает, что сейчас можно говорить о стабилизации рынка, а массового спроса ожидать пока рано. «Мы не увидим в данной ситуации резкого роста выдач рыночной ипотеки, потому что ставки высокие, это риск и для банков, и для заемщиков»,— поясняет он. «Давление на рынок продолжит оказывать политика Банка России по снижению системного риска в области ипотечного кредитования, ограничения на выдачу рискованных кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой»,— отмечает директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова.

Дарья Загайнова