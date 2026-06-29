На проект «Работа рядом» в Мурманской области направят 50 млн рублей
Губернатор Андрей Чибис объявил о дополнительном финансировании проекта «Работа рядом». Из-за высокого спроса в 2026 году на него направят еще 50 млн рублей. За шесть с половиной лет через проект прошли более 46 тыс. северян, в том числе 35 тыс. подростков. В этом году уже трудоустроены 3 537 человек, а к концу года цифра достигнет 8 тыс.
Проект реализуется с 2020 года
Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ
«Сегодня можно уверенно сказать: проект успешно состоялся. Для многих ребят это уже стало доброй традицией. 714 школьников участвуют в проекте больше трех лет подряд, а 69 человек сначала приходили сюда школьниками, а затем вернулись уже студентами»,— подчеркнул господин Чибис.
Напомним, с прошлого года участниками могут стать также северяне старшего поколения и мамы в декрете.