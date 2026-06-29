«Зенит» купил бразильца Фелипе Аугусто за 20 млн евро

Петербургский клуб подписал 22-летнего форварда «Трабзонспора». Контракт — на четыре года с опцией продления. Сумма трансфера составила 15 млн евро плюс 5 млн бонусов, зарплата — более 2 млн евро за сезон, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сумма трансфера составила 15 млн евро плюс 5 млн бонусов

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Сумма трансфера составила 15 млн евро плюс 5 млн бонусов

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В прошлом сезоне Аугусто забил 15 голов и выиграл Кубок Турции. Это уже третий бразилец в составе сине-бело-голубых. Дебют ожидается в июле. «Зенит» продолжает усиление перед новым сезоном.

Кирилл Конторщиков