На компенсационную высадку деревьев у БСМП Ростова направят 1,2 млн рублей

Власти Ростова-на-Дону объявили торги на компенсационную высадку ценных пород деревьев на территории БСМП по ул. Бодрая, 88/35. Стоимость работ оценили в 1,2 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

На территории медицинского учреждения будет высажено около 100 новых деревьев. В перечне значатся 55 кленов, 21 липа, 11 дубов и 10 сосен. Работы по высадке разделены на два этапа: лиственные породы планируется высадить с 1 сентября по 31 октября, а хвойные — с 1 по 30 ноября.

Заказчик установил строгие критерии к качеству саженцев: растения должны быть здоровы, без признаков грибковых, вирусных или бактериальных инфекций, а также без следов повреждения вредителями.

Итоги торгов подведут 7 июля.

Наталья Белоштейн