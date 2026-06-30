«Мы стремимся быть надежным партнером для всего сообщества»

Директор Волховского филиала АО «Апатит» (группа «ФосАгро») Антон Николаев рассказал в интервью Social Report, зачем нужно бизнесу брать на себя дополнительные, кроме выплаты налогов, обязательства по благотворительности, поддерживать образование, науку, спорт, культуру и как компания вносит свой вклад в настроение людей, в их здоровье и желание оставаться в родном городе, рассматривая это как долгосрочную инвестицию в устойчивость и развитие всей территории присутствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Пешин Фото: Никита Пешин

SOCIAL REPORT: Чем занимается ваша компания?

АНТОН НИКОЛАЕВ: Если совсем просто, то «ФосАгро» добывает и перерабатывает природные минералы, в первую очередь апатит-нефелиновую руду. Из нее мы получаем то, без чего современное сельское хозяйство просто немыслимо: минеральные удобрения. Это своего рода «витамины» для полей: они возвращают почве силу, помогают аграриям получать стабильные и богатые урожаи даже на истощенных землях. Но наша работа не ограничивается производством. В компании считают своими городами те места, где живут и трудятся наши сотрудники. Таких городов несколько. И в Волхове мы стремимся быть не просто работодателем, а надежным партнером для всего сообщества. Поддерживаем местные инициативы, участвуем в благотворительных проектах, создаем комфортную среду. Компания делает все, чтобы наши регионы присутствия развивались, прирастали новыми рабочими местами и современной инфраструктурой.

SR: Какое место компания занимает на российском рынке минеральных удобрений?

А. Н.: «ФосАгро» — один из крупнейших отечественных и мировых производителей минеральных удобрений. Мы — лидирующий поставщик удобрений российским аграриям. Фактически каждая третья тонна удобрений, внесенная на отечественные поля, произведена «ФосАгро». Продукция нашей компании — это более 58 марок удобрений, кормовые фосфаты и триполифосфат натрия, востребованные примерно в 100 странах мира — от Латинской Америки до Азии. Но приоритетом для нас, безусловно, остаются Россия и наши партнеры по СНГ.

SR: Зачем бизнесу брать на себя дополнительные обязательства? Ведь многие считают, что уплата налогов — это и есть главная социальная миссия. Почему этого недостаточно?

А. Н.: Философия компании строится на простой истине: процветание бизнеса зависит от благополучия людей. И мы следуем этому принципу уже 25 лет. Забота о коллективе и жителях городов, где мы работаем,— это для нас базовый приоритет. Именно благодаря этой опоре компания ставит производственные рекорды, внедряет инновации и увеличивает налоговые отчисления. Но налоги — это обязательства перед государством, а благотворительность — это ответственность перед обществом. За последние пять лет компания направила на социальные проекты 60 млрд рублей, 14 млрд из них — только за последние два года. В Волхове, как и в других городах присутствия, компания поддерживает образование, науку, спорт, культуру.

SR: Как определяется сумма — это процент от оборота или адресный запрос?

А. Н.: Мы исходим из актуальных потребностей Волхова и значимости конкретных проектов. Так, на 2026 год, в соответствии с соглашением с правительством Ленинградской области, на социальные программы выделено 279 млн рублей. У нас действуют долгосрочные программы: «Наши любимые города», «Спорт», «Духовность», «Связь поколений», «Образование». Касаемо последней, мы инвестируем в будущее, выстраивая цепочку «школа — техникум/вуз — предприятие», чтобы молодые специалисты получали не просто теорию, а реальные навыки и гарантированные рабочие места.

Только за три года к нам в Волховский филиал АО «Апатит» пришли более 200 выпускников из местного многопрофильного техникума. Мы помогаем молодежи Ленинградской области найти свой путь, проводим серьезную профориентационную работу, а образовательная программа нацелена на подготовку рабочих и инженерных кадров не только для нашей компании, но и для горнодобывающей и химической отраслей в целом. С 2013 по 2025 год на социальные и общественные инициативы в регионе мы направили более 1,4 млрд рублей.

SR: АО «Апатит» стало лауреатом премии «Общественное признание Ленинградской области» в номинации «Созидательный труд». Компания была отмечена за вклад в благоустройство Волхова. Почему вы выбрали именно это направление?

А. Н.: Все просто: комфортная городская среда напрямую влияет на качество жизни наших сотрудников, их семей и всех волховчан. Компания строит не только производство, но и создает пространство для жизни в городах присутствия. Благоустройство парков, скверов, спортивных объектов — это вклад в настроение людей, в их здоровье и желание оставаться в родном городе. Мы видим в этом долгосрочную инвестицию в устойчивость и развитие всей территории.

SR: В Волхове при поддержке компании благоустроены сквер имени Кирова и Новооктябрьское братское захоронение. Как выбирались эти объекты?

А. Н.: Эти места имеют для нас особое, сакральное значение. Сквер имени Кирова создавался одновременно со строительством наших производственных цехов. Это не просто зеленая зона — это часть истории предприятия и трудовых традиций нескольких поколений волховчан. А Новооктябрьское братское захоронение — это наша память и наша благодарность. Мы преклоняемся перед подвигом воинов Красной армии, защищавших Волховскую землю. Для нас важно не просто сохранить этот мемориал, но и передать память о той Великой Победе нашим детям и внукам. Поэтому поддержка таких объектов — это наш долг и огромная честь.

SR: Что конкретно делается в рамках корпоративной программы «Наши любимые города»?

А. Н.: Эта программа — один из инструментов реализации социально значимых инициатив в тандеме с городской администрацией. В рамках программы мы уже реконструировали сквер Почивалова, развиваем лыжную базу «Двугорье», обновляем культурно-информационный центр имени А. С. Пушкина и детские площадки, помогаем больницам с современным оборудованием. «Наши любимые города» — это еще и атмосфера. Мы проводим фестиваль благотворительных проектов, забег «День сердца», празднуем День семьи, любви и верности. Мы хотим, чтобы жизнь в Волхове была не только комфортной, но и интересной, насыщенной событиями, которые объединяют людей.

SR: Каковы планы на будущее? Планируете ли что-то делать дальше в сфере благотворительности и социальной ответственности?

А Н.: Конечно! Планов много, и все они — про заботу о людях. В ближайшее время в приоритете — капитальный ремонт детского сада №1 «Дюймовочка» на 180 мест, строительство второго корпоративного жилого дома для сотрудников, нового спортивного комплекса на правом берегу Волхова и ремонт психолого-педагогического центра, где помогают детям с особенностями развития. Продолжим поддерживать науку и образование, наши социальные проекты и молодежные инициативы. Компания твердо намерена и дальше инвестировать в будущее Волхова и его жителей.

В группу «ФосАгро» входят АО «Апатит» в Череповце (Вологодская область), его филиалы в Кировске (Мурманская область), Балаково (Саратовская область) и Волхове (Ленинградская область), ООО «ФосАгро-Регион» и АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я. В. Самойлова».

Волховский филиал АО «Апатит» (волховский химический кластер группы «ФосАгро») — один из лидеров в России по производству минеральных удобрений и производитель триполифосфата натрия. Предприятие (прежнее название — «Метахим») было создано в 2003 году после разделения Волховского алюминиевого завода на химическое и металлургическое производства. В состав группы «ФосАгро» вошло в 2012 году.

Светлана Куликова