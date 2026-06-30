«Таурас-Феникс» переупаковал проект на Мебельной

АО «Таурас-Феникс» построит в Петербурге до 2029 года завод по выпуску фасовочно-упаковочного оборудования. Предприятие общей площадью 45 тыс. кв. м разместится на Мебельной улице в Приморском районе города. Планируемая стоимость инвестпроекта на 2022 год оценивалась в 3,2 млрд рублей. По подсчетам экспертов, фактический объем инвестиций в строительство завода за почти десять лет мог вырасти до 5–7 млрд рублей. Непосредственно же «Таурас-Фениксу» новое предприятие позволит снять ограничения по производственным мощностям, увеличить объемы выпуска, сократить сроки исполнения заказов и расширить линейку оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект «Таурас-Феникс» стоимостью 3,2 млрд рублей получил статус стратегического еще в 2017 году

Фото: Администрация Санкт-Петербурга Проект «Таурас-Феникс» стоимостью 3,2 млрд рублей получил статус стратегического еще в 2017 году

Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Гостройнадзор выдал АО «Таурас-Феникс» разрешение на строительство завода по выпуску фасовочно-упаковочного оборудования. Предприятие разместят на участке 79 тыс. кв. м, что на Мебельной улице. Из общей площади застройки 56,4 тыс. кв. м около 49 тыс. кв. м отойдут под производственные корпуса, следует из документации ведомства.

Проект «Таурас-Феникса» стоимостью 3,2 млрд рублей получил статус стратегического еще в 2017 году. По информации городского комитета по инвестициям, на заводе планировалось выпускать упаковочные автоматы, промышленные дозаторы, автоматы розлива — до 250 единиц оборудования в год (более 2,4 млрд рублей в денежном выражении).

Изначально предприятие хотели запустить в 2021 году, но реализация проекта столкнулась с протестами активистов. В 2019 году на публичных слушаниях жители Приморского района выступили против нового варианта планировки территории, по которому завод располагался на месте гаражного кооператива почти на 900 машиномест. Жалобы сводились к нехватке парковок, плохую экологию, рост онкозаболеваний в районе и пр. Как писали СМИ, чиновники в свою очередь заявили, что размещение завода не является предметом обсуждения на слушаниях.

В том же 2019 году губернатор Петербурга Александр Беглов одобрил изменения в проект планировки участка под строительство завода, а в 2022 году землю передали «Таурас-Фениксу». Ввести предприятие в эксплуатацию должны были в 2026 году, однако сроки снова были сдвинуты.

На момент публикации в АО «Таурас-Феникс» на вопросы «Ъ Северо-Запад» не ответили.

Основные производственные мощности компании расположены в Приморском районе на Торфяной дороге. «Таурас-Феникс» выпускает вертикальные упаковочные автоматы для сыпучих, жидких и пастообразных продуктов, промышленные дозаторы, кондитерское оборудование, горизонтальные упаковочные машины, фасовочные автоматы в пластиковую тару, линии розлива и другие типы машин. Ассортимент оборудования составляет около 200 моделей. По собственным оценкам компании на 2017 год, доля «Таурас-Феникса» по некоторым видам продукции составляла 5–7% в структуре всего фасовочно-упаковочного оборудования, производимого на территории России, а по другим — достигала 55–60%.

Согласно финансовой отчетности компании за 2025 год, единственным владельцем «Таурас-Феникс» является Кура Эгидиюс. Гендиректором фирмы значится Анатолий Петров. По итогам прошлого года компания заработала 3,35 млрд рублей против 2,99 млрд рублей в 2024 году. Чистая прибыль год к году снизилась с 25,8 млн рублей до 8,6 млн рублей.

Руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова предполагает, что фактический объем инвестиций в строительство завода сегодня находится в диапазоне не менее 5–7 млрд рублей. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров также считает, что в текущих условиях вложения в проект составят не менее 6 млрд рублей.

Само направление бизнеса перспективно, учитывая, что развитие отечественного машиностроения для упаковочной отрасли полностью соответствует государственному курсу на импортозамещение, говорит госпожа Орлова. Спрос на такое оборудование остается высоким благодаря развитию пищевой промышленности, фармацевтики, химической отрасли и производителей бытовой химии. Кроме того, ввод нового завода в эксплуатацию позволит «Таурас-Фениксу» снять ограничения по производственным мощностям, увеличить объемы выпуска, сократить сроки исполнения заказов и расширить линейку оборудования, добавляет она.

Господин Бурмистров считает, что запуск завода позволит компании укрепить позиции в числе ключевых российских производителей и увеличит долю на несколько процентных пунктов при полной загрузке, а в отдельных нишах позволит увеличить долю в три раза и более.

Владимир Колодчук