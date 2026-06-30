Раскопки поставили на паузу

Государственный Эрмитаж приостановил археологические экспедиции в Республике Крым. Официально сообщается, что выезды состоятся, но в другие даты. Перенести проведения полевых работ решили из-за логистических и транспортных проблем на полуострове. Одна из несостоявшихся экспедиций, анонсированная еще в мае,— Мирмекийская, которой с 1999 году руководит археолог и ученый Александр Бутягин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом сезоне в Крыму должна была состояться Мирмекийская экспедиция, которой с 1999 году руководит ученый Эрмитажа и известный археолог Александр Бутягин. Выезд этим летом не состоится

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В этом сезоне в Крыму должна была состояться Мирмекийская экспедиция, которой с 1999 году руководит ученый Эрмитажа и известный археолог Александр Бутягин. Выезд этим летом не состоится

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Эрмитаж перенес на более поздние сроки проведение некоторых археологических экспедиций в Крыму, сообщили в пресс-службе музея. Какие именно выезды отложены, не уточняется. Перенос работ в Эрмитаже объясняют логистическими и транспортными сложностями в регионе.

По данным с официального сайта музея, Эрмитаж проводил девять экспедиций на полуострове: Золотоордынская (Старо-Крымская), Китейская, Мирмекийская, Нимфейская, Феодосийская, Херсонесская, Юго-Восточная Крымская, Южно-Крымская. В пресс-службе сообщают, что на 2026 год на территории Республики работают семь археологических экспедиций, во время которых исследуются памятники Античной эпохи, Средневековья и Нового времени.

10 июня в Крыму началась Феодосийская археологическая экспедиция, которой руководит научный сотрудник музея Мария Ахмадеева. Волонтеров для нее набирали с середины марта. Археологи исследуют винодельческий производственный комплекс IV–III вв. до н. э. в ближнем предместье античной Феодосии. Также на странице раскопок в социальных сетях говорится, что в этом году одна из задач выезда — возобновить после 50-летнего перерыва исследование античного города Феодосии. По плану экспедиция должна продлится до 20 июля. Согласно группе экспедиции, два дня назад участники выезда находились в Крыму.

«Те экспедиции, которые уже работают, завершают сезон в срок, сосредоточив усилия на камеральных исследованиях и обработке существующих материалов без участия волонтеров»,— говорится в сообщении пресс-службы. Будут ли вывозить волонтеров, которые уже приехали на работы, в музее не сообщают.

В этом сезоне в Крыму должна была состояться Мирмекийская экспедиция, которой с 1999 году руководит ученый Эрмитажа и известный археолог Александр Бутягин. Выезд этим летом не состоится.

Мирмекийская экспедиция изначально шла совместно с Мирмекийской археологической экспедицией Института истории материальной культуры РАН под руководством Юрия Виноградова. С 2000 года Эрмитаж ведет работу самостоятельно. В 2022 году при раскопках античного городища Мирмекий, расположенного на северном берегу Керченской бухты в районе Карантинного мыса, археологи обнаружили клад из 30 золотых монет: 26 монет с именем Александра Македонского, четыре были отчеканены в период правления его слабоумного брата Филиппа ??? Арридея, наследовавшего престол после смерти великого завоевателя Востока.

Из-за работы в Крыму Александра Бутягина задержали в Варшаве в декабре 2025 года, во время проведения европейского лекционного тура. В 2024 году Служба безопасности Украины заочно предъявила археологу обвинение в незаконных раскопках, нанесенный ущерб оценили более чем в 200 млн гривен (376 млн рублей). В марте 2026-го Польша удовлетворила требование Киева о выдаче археолога. В апреле на белорусско-польском пограничном переходе в рамках обмена по схеме «пять на пять» ученый был передан белорусской стороне и возвращен в Россию.

На прошлой неделе, 26 июня, власти Крыма и Севастополя ввели региональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для решения экономических вопросов. В 22 июня в регионе закрыты все детские лагеря. Детей, которые уже отдыхали в центре «Артек», направили домой и в оздоровительные лагеря Краснодарского края. Решения были приняты из-за усилившихся атак ВСУ и дефицита бензина.

В конце мая в регионе начались проблемы с топливом. С 21 июня прекращена продажа бензина как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. В воскресенье, 28 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки топлива будут наращиваться по земле и по морю.

Надежда Ярмула