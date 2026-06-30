Обман без отягчающих

29 июня Конституционный суд РФ обозначил позицию в вопросе квалификации мошенничества в отношении коммерческих организаций с государственным участием. В рамках рассмотрения жалобы Сергея Шеврюкова, бывшего гендиректора сахалинского ООО «МЭСС», суд указал, что факт участия государства в капитале коммерческой организации не может служить основанием для ужесточения уголовной ответственности за мошенничество: такой подход нарушает принципы правовой определенности и равенства форм собственности, закрепленные в Конституции РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защита господина Шеврюкова считала, что его действия должны быть квалифицированы по ч. 5 ст. 159 УК РФ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Защита господина Шеврюкова считала, что его действия должны быть квалифицированы по ч. 5 ст. 159 УК РФ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дело о проверке конституционности статьи 159 Уголовного кодекса РФ рассмотрено по жалобе гражданина Сергея Шеврюкова. Являясь генеральным директором ООО «МонтажЭлектроСпецСервис» (МЭСС), господин Шеврюков заключил соглашение с ПАО «Сахалинэнерго», по которому обязался в качестве подрядчика выполнить замену кабеля между двумя трансформаторными подстанциями. Но в процессе выполнения работ подрядчик оставил старый кабель под землей и присоединил к его концам фрагменты нового, после чего утвердил и представил документацию с ложными сведениями, похитив у ПАО более 2 млн рублей. Приговором Сахалинского городского суда от 15 мая 2023 года заявитель был осужден к четырем годам лишения свободы условно на основе ч. 4 ст. 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. Суд указал, что учредителем ПАО «Сахалинэнерго» выступает комитет по управлению государственным имуществом Сахалинской области, а государство — его акционер.

Защита господина Шеврюкова считала, что его действия должны быть квалифицированы по ч. 5 ст. 159 УК РФ.

«Шеврюков С. Н. является специальным субъектом, ответственность для которого установлена специальной нормой уголовного закона, а не общей — ч. 4 ст. 159 УК РФ»,— говорится в жалобе заявителя в КС РФ.

Апелляционным определением Сахалинского областного суда от 6 сентября 2023 года и кассационным определением Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 16 января 2024 года приговор оставлен без изменения. Верховный суд РФ от 24 сентября 2024 года отказал в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Постановлением № 43-П Конституционный суд РФ провозгласил, что уголовная ответственность за посягательство на собственность субъектов предпринимательской деятельности может считаться законно установленной и отвечающей Конституции РФ при соблюдении ряда условий. В примечании к оспариваемой норме установлено, что «специальные» (привилегированные, или так называемые предпринимательские) составы из части пятой — седьмой распространяются на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Какие-либо изъятия для организаций, учрежденных публично-правовыми образованиями, в законе отсутствуют, хотя законодатель был вправе их установить. «Такой подход с учетом взаимосвязанности уголовного и гражданского права в общей системе регулирования предполагает равную охрану от посягательств на имущество любых коммерческих организаций. Это опирается на положение Конституции РФ, по которому признаются и защищаются равным образом все формы собственности»,— говорится в постановлении. Иной подход, встречающийся в практике, нарушает принципы справедливости и правовой определенности. Он, вопреки принципу nullum crimen sine lege («нет преступления без указания о том в законе»), позволяет квалифицировать как уголовное преступление даже такое деяние, которое при сумме ущерба менее 250 тыс. рублей не является уголовно наказуемым. «Обжалуемая норма не соответствует Конституции РФ, так как она позволяет не квалифицировать преступное деяние как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, ввиду лишь того факта, что потерпевшей является коммерческая организация, учредителем (участником) которой является Российская Федерация, ее субъект, федеральная территория или муниципальное образование»,— следует из решения КС РФ.?Поскольку дело заявителя уже было пересмотрено, оно не подлежит новому пересмотру в связи с данным постановлением, сказано в документе. ?Но судебные решения, при вынесении которых статья 159 УК РФ послужила основанием для привлечения иных граждан к уголовной ответственности в той мере, в какой она признана неконституционной настоящим постановлением, подлежат пересмотру в установленном порядке, предписал КС РФ.

Практика, при которой по уголовным делам подсудимые привлекались за мошенничество в отношении коммерческих организаций с участием государства в составе учредителей, судами не применялись квалифицированные части статьи 159 УК РФ, посвященные конкретно мошенничеству в сфере предпринимательской деятельности, а применялась более общая часть, предусматривающая лишь использование служебного положения и более строгую ответственность, не была обширной, рассказали «Ъ Северо-Запад» юристы. «Вместе с тем, позиция судов по смягчению наказания чаще всего негативная, в случае если не погашен причиненный ущерб и подсудимый не согласен с предъявленным ему обвинением»,— поделился наблюдением руководитель юридического бюро «Юридика», адвокат Ратмир Плиев.

Дмитрий Горбунов, партнер «Рустам Курмаев и партнеры», тоже подтверждает, что обвинение часто использует этот повод для отягощения наказания в своей позиции, поскольку якобы действует в публичном интересе. «Хотя фактически это не совсем так. Суды чаще всего потворствуют такой позиции и не вдаются в корпоративное законодательство, что порождает негативную практику»,— обозначает он.

Господин Плиев убежден, что постановление КС РФ однозначно сыграет положительную роль при применении уголовного наказания, так как данный акт обязателен для применения судами, а также это может повлиять на пересмотр ранее вынесенных приговоров по делам данной категории.

Господин Горбунов думает, что время покажет, как суды отреагируют на подход КС РФ, так как были прецеденты, когда его суждения игнорировались.

Александра Тен