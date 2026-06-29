Число МСП в Петербурге впервые превысило 400 тысяч

Губернатор сообщил о рекордном показателе в ходе еженедельного обращения. Рост связывают с программой «Десять приоритетов развития Петербурга». Также городской Технопарк стал официальным представителем Фонда содействия инновациям, что откроет новые возможности для технологических стартапов, рассказал Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти обещают продолжить снижение административных барьеров

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Власти обещают продолжить снижение административных барьеров

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Власти обещают продолжить снижение административных барьеров и расширение доступа к кредитам. Ожидается дальнейший рост числа предпринимателей до конца года. Консультации доступны в центрах «Мой бизнес» и на инвестиционном портале города.

Кирилл Конторщиков