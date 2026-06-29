В Петербурге арестованы двое за мошенничество с фиктивным лечением на 250 тыс. рублей

Суд заключил под стражу двух фигурантов дела о выманивании денег под видом лечения несуществующей болезни. По версии следствия, в сентябре 2025 года они убедили горожанина передать свыше 250 тыс. рублей наличными и переводом. Обвинение предъявлено по статье о мошенничестве с использованием служебного положения, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвинение предъявлено по статье о мошенничестве с использованием служебного положения

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Обвинение предъявлено по статье о мошенничестве с использованием служебного положения

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Задержанным грозит до шести лет лишения свободы. Следствие проверяет возможные дополнительные эпизоды. Граждан просят сообщать о подозрительных медицинских предложениях и проверять лицензии клиник. Ранее в городе уже фиксировались случаи лже-медицинских схем.

Кирилл Конторщиков