ККС освободила от полномочий четырех судей Ростовской области

Квалификационная коллегия судей прекратила полномочия четырех судей из Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Так, полномочия судьи Ростовского областного суда Германа Жильцова прекратятся 31 августа, судьи Ремонтненского районного суда Ростовской области Владимира Шафоростова — 1 сентября, мировых судей судебных участков № 6 в Первомайском судебном районе Ростова-на-Дону Инны Стребоковой и в Ворошиловском судебном районе Елены Помазковой — 1 июля и 3 августа соответственно.

На заседании коллегии предполагалось обсудить прекращение полномочий судьи судебного участка № 3 Пролетарского района Ростова-на-Дону Галины Сорокиной в связи с предполагаемыми нарушениями запретов и ограничений, предусмотренных законом «О статусе судей в Российской Федерации».

Однако данный вопрос был отложен.

Наталья Белоштейн