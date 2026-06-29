Крупные предприятия Таганрога увеличили отгрузку на 78%

За первые четыре месяца 2026 года объем отгруженной продукции крупных предприятий Таганрога увеличился на 78,7% и достиг 93,3 млрд руб. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова в своем МАХ-канале.

Она отметила, что число сотрудников в крупных компаниях возросло на 2,9%, достигнув 54,8 тыс. человек. Средний уровень заработной платы увеличился на 11,7%, составив 82,8 тыс. руб. Уровень безработицы остается на крайне низком уровне.

Глава города добавила, что есть и сложные моменты, например, снижение инвестиций.

Наталья Белоштейн