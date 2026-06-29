Девять петербургских выпускников сдали ЕГЭ на 300 баллов

В Петербурге установлен абсолютный рекорд по числу выпускников, набравших 300 баллов на ЕГЭ. Сразу девять человек сдали три экзамена на максимальный результат. Двое из них — выпускники учреждений Минобороны, остальные окончили городские школы. Всего в городе зафиксировано 814 стобалльных и 80 двухсотбалльных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущий рекорд был установлен в 2024 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Предыдущий рекорд был установлен в 2024 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщила «Фонтанке» вице-губернатор Ирина Потехина, наибольшее количество максимальных оценок получено по профильной математике — 318 работ. Предыдущий рекорд был установлен в 2024 году, когда в городе было семь трехсотбалльников. Власти поздравили выпускников и педагогов с выдающимся результатом.

Кирилл Конторщиков