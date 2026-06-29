В Петербурге с 20 августа начнется обход перед выборами по квартирам

Председатель петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин на пресс-конференции ТАСС 29 июня объявил о старте поквартирного информирования избирателей в рамках проекта «ИнформУИК». Обходчиками станут более 8,8 тыс. членов участковых избиркомов. Они пройдут обучение с 6 по 24 июля и приступят к работе 20 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обходчиками станут более 8,8 тыс. членов участковых избиркомов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Обходчиками станут более 8,8 тыс. членов участковых избиркомов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Для всех обходчиков разработают оптимальные маршруты, чтобы обеспечить комфорт и удобство как для членов комиссий, так и для избирателей. Тем, кто по состоянию здоровья не сможет прийти на участок, предоставят возможность голосования на дому. Заявление можно подать через портал госуслуг, по телефону, во время обходов, а также в МФЦ и избиркомах. Для отпускников и находящихся в других районах города заработает механизм «Мобильный избиратель».

Кирилл Конторщиков