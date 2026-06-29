На Дону утвердили стратегию развития автотуризма до 2035 года

Правительство Ростовской области утвердило стратегию развития автомобильного туризма до 2035 года. Программа направлена на улучшение законодательной базы для автотуризма, модернизацию дорожной инфраструктуры и создание благоприятных условий для бизнеса в сфере дорожного сервиса. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В рамках проекта планируется создание интерактивных карт маршрутов, развитие транспортно-логистической инфраструктуры для всех категорий граждан, организация сервисных зон, парковок и кемпингов рядом с туристическими объектами, а также формирование базы земельных участков для отдыха и развития дорожного сервиса.

В правительстве подчеркнули, что финансирование мероприятий будет осуществляться в рамках действующих государственных программ Ростовской области и не потребует дополнительных финансовых вложений из регионального бюджета.

Наталья Белоштейн