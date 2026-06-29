«Если ситуация не изменится, хозяйства будут вынуждены сокращать объемы работ»

Президент России Владимир Путин на совещании о ситуации на топливном рынке поручил обеспечить предприятия АПК топливом в соответствии с графиками поставок, отметив, что от этого зависит урожай. Как считает глава КФХ, заместитель председателя Ставропольского отделения Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Геннадий Сабынин, для обеспечения аграриев дизельным топливом достаточно восстановить уже работавший ранее механизм.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено экспертом Фото: предоставлено экспертом

«Поручение президента обеспечить аграриев дизельным топливом — правильное решение. Хорошо уже то, что проблема была услышана на самом высоком уровне. Теперь главный вопрос — как быстро и каким образом это поручение будет исполнено.

Около десяти лет назад такой механизм уже работал. Тогда из стоимости дизельного топлива для сельхозпроизводителей убрали транспортный акциз, потому что наша техника практически не ездит по дорогам общего пользования. Если обычная цена составляла около 24 руб. за литр, то мы покупали дизель по 19 руб. Все было предельно просто: район собирал заявки, поставщики получали разнарядку, а хозяйства приезжали на ближайшую нефтебазу — в Минеральные Воды, Георгиевск, какая ближе, — и забирали свой объем.

Однако просуществовала эта схема всего год, после чего льготу отменили и акциз вернули. А ведь сейчас не нужно ничего придумывать заново — достаточно восстановить прежний механизм. Только скажите «да», и в течение суток все хозяйства подадут реальные потребности. Нам ведь не нужны запасы, чтобы детям хватило. Мы прекрасно знаем свое потребление. Мне, например, на уборочную требуется около 40 тонн дизельного топлива. Мы готовы сразу оплатить его и забрать своими машинами.

Пока же происходит обратное. На официальных нефтебазах отвечают, что топлива нет.

При этом государству не нужно заново собирать сведения о хозяйствах — все данные уже есть у Минсельхоза и органов статистики.

Мы ежегодно подтверждаем свой статус, площади, объемы производства и расход топлива для получения субсидий.

На основе этих данных можно легко установить понятные лимиты на гектар для тех, кто действительно работает на земле.

Моих запасов хватит примерно на 80% уборочной кампании, но уже сейчас понятно, что на осенний сев дизельного топлива не останется. Если государство не вмешается, придется покупать его по рыночной цене — сегодня это уже 100–115 руб. за литр и выше.

Недавно, возвращаясь из Москвы, я впервые увидел в Воронежской области очередь из трех тракторов «Кировец» на обычной автозаправке. Для меня это стало самым наглядным подтверждением масштаба проблемы.

Если ситуация не изменится, хозяйства будут вынуждены сокращать объемы работ и уменьшать площади сева. Это неизбежно отразится на себестоимости сельхозпродукции, а значит, и на ценах».