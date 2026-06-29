Юрий Слюсарь: АЗС вводят ограничения для борьбы со спекуляцией

Для нормализации ситуации с топливом власти Ростовской области находятся в постоянном диалоге с нефтяниками, ФАС, РЖД. В регионе ежедневно проводится мониторинг наличия бензина и цены на него. Для борьбы со спекулянтами сами АЗС при необходимости вводят ограничения на объемы продаж. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь по итогам всероссийского совещания по ситуации на рынке топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Доложил о ситуации в нашей области. Она такая же, как и в других регионах, — спрос на топливо вырос. Ростовская область — транзитный регион: через нас идут потоки на Кавказ, к побережью, в Новороссию и Крым. Нагрузка колоссальная», — отметил губернатор.

На совещании отдельным вопросом стояло обеспечение топливом АПК в период уборочной кампании. Юрий Слюсарь отметил, что сейчас аграрии имеют запасы дизеля и бензина.

«Каждое их обращение — на контроле, работает горячая линия. Малые хозяйства — в зоне особого внимания: у них нет мощностей для хранения больших объемов», — сообщил господин Слюсарь.

Для решения этой ситуации на федеральном уровне в интересах отечественных потребителей временно введен запрет на экспорт бензина, рассматривается необходимость введения ограничений и на экспорт дизельного топлива.

Наталья Белоштейн