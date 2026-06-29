В Калининградской области скорая получила 40 вызовов из-за тепловых ударов

С 26 по 28 июня в Калининградской области врачи скорой помощи зафиксировали 40 вызовов с поводом «тепловой удар». Это только данные по скорой — реальное число пострадавших от аномальной жары выше. В воскресенье, 28 июня, температура в регионе достигла рекордных 36,2 градуса за всю историю наблюдений, сообщили в региональном Минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врачи рекомендуют избегать солнца в пиковые часы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Врачи рекомендуют избегать солнца в пиковые часы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Минздрав региона предупреждает: в жару резко возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, высок риск перегрева и обезвоживания. Среди тревожных симптомов — слабость, головокружение, тошнота, покраснение кожи. Врачи рекомендуют избегать солнца в пиковые часы, пить больше воды и носить головные уборы.

Кирилл Конторщиков