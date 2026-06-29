В Белозерск после перебоев доставили бензин и дизель

Губернатор Георгий Филимонов сообщил о поступлении топлива на АЗС Белозерска. Накануне он получил сигнал о проблемах, и поставщик оперативно обеспечил доставку бензина АИ-95 и дизельного топлива на заправки округа. Работа над дальнейшими поставками продолжается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа над дальнейшими поставками продолжается

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Работа над дальнейшими поставками продолжается

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Поставщик пошел навстречу, оперативно обеспечил поставку топлива. Сегодня на АЗС "Энтиком Инвест" поступил бензин и дизель. Жители могут заправить свою технику»,— написал глава региона.

Ранее Вологодская область столкнулась с ажиотажным спросом и временными лимитами на топливо, аналогичная ситуация наблюдалась в Калининградской области

Кирилл Конторщиков