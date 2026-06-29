Министр экономики Кубани: к 2036 году ВРП региона может достичь 22 трлн рублей

К 2036 году валовой региональный продукт Краснодарского края может вырасти до 22 трлн руб. по амбициозному сценарию, заявил Алексей Юртаев на заседании Столыпинского клуба, прошедшем в рамках всероссийского форума-фестиваля «Быть казаком» в Усть-Лабинске. Об этом сообщает Министерство экономики региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Черногузова Фото: Олеся Черногузова

По словам Алексея Юртаева, по консервативному сценарию к 2036 году планируется выйти на темпы роста ВРП 3–3,5% в год с учетом текущих замедлений, а на период 2031–2036 годов — примерно 3,5–4%. В результате номинальный ВРП достигнет чуть более 11 трлн руб. при численности населения свыше 6 млн человек.

Альтернативный сценарий предполагает рост до 22 трлн руб. Отмечается, что этот вариант разработан экспертами Столыпинского клуба.

«Если посчитать, что 4–4,5% от ВВП России — это те самые 22 триллиона рублей, то разница между консервативным сценарием (11 триллионов) и амбициозным (22 триллиона) становится очевидной. Это и есть тот разрыв, который призвана устранить стратегия социально-экономического развития», — отметил Алексей Юртаев.

Алина Зорина