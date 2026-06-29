Эксперт: у грузоперевозчиков нет недостатка в топливе

Перебои с топливом в Краснодарском крае на рынке грузоперевозок скажутся незначительно, считает руководитель ООО «Бизон Карго» Илья Крылов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В России около 40 больших НПЗ с мощностью более 1 млн т в год каждый и более 80 маленьких с мощностью до 1 млн т. Из них лишь небольшое количество приостановили работу. Ремонт идет быстро, этими вопросами заняты очень компетентные люди. Вывод — топлива достаточно. Если его не хватает, то из-за того, что удвоился спрос. Почему это произошло? Кратно увеличилась потребность? Нет, летом спрос на бензин и дизель ежегодно вырастает на 10%, что связано с сезоном отпусков и уборкой урожая. Этим летом спрос увеличился в два раза из-за паники и ажиотажа»,— уверен руководитель транспортной компании.

Он поясняет, что на заправках не хранятся большие объемы топлива, так как АЗС — это маломаржинальный бизнес, ценообразование которого регулирует не только рынок, но и государство. Его доходность в значительной мере строится на допуслугах и сервисах. Ограничения на заправках, по мнению эксперта, вводятся для охлаждения спроса, а не из-за нехватки бензина.

«Но психология людей работает по-другому. Ввели ограничения — значит, чего-то мало и нужно закупить впрок. Немаловажную роль сыграл и дефицит топлива в соседнем регионе, но там совершенно другая ситуация. Кроме того, Россия является экспортером топлива. Для охлаждения рынка приостанавливают экспорт — чтобы больше топлива оставалось на внутреннем контуре (больше предложение — меньше цена). Также наша страна всегда может импортировать бензин и дизель для подстраховки. Более того, в России есть топливные резервы, которые, судя по опубликованной статистике, только растут. Это все инструменты для увеличения предложения и снижения спроса. Но это топливо не поступает на заправки быстро. Оно появится, но со временем, и тогда сработает накопительный эффект»,— рассказывает Илья Крылов.

Он уверен, что ситуация наладится сразу, как закончится паника. На стоимость грузоперевозок она повлиять не должна, у перевозчиков нет недостатка в топливе, уверяет эксперт. «При этом следствием стало удорожание поездок в такси (так как именно таксисты чаще тратят время на очереди на АЗС) и канистр, цена которых выросла в два-три раза, что еще раз доказывает, что спрос на топливо резко вырос из-за паники и ажиотажа»,— добавил Илья Крылов.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», спрос на бензин и дизельное топливо в Краснодарском крае вырос в 1,5–2 раза на фоне курортного сезона.

Маргарита Синкевич