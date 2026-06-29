Андрей Чибис предложил выдавать стобалльникам по ЕГЭ сертификаты на жилье

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил новую меру поддержки талантливых выпускников — жилищный сертификат на 500 тыс. рублей. Его смогут получить стобалльники, которые продолжат обучение в Мурманском арктическом университете или заключат целевой договор с работодателями региона. Мера должна удержать молодежь в Заполярье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Он также поручил за неделю подготовить пакет мер для выпускников с высокими баллами

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Он также поручил за неделю подготовить пакет мер для выпускников с высокими баллами

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Наша задача — не только помочь ребятам хорошо окончить школу. Важно, чтобы талантливая молодежь выбирала Мурманскую область для жизни, получения образования, создания семьи и работы»,— подчеркнул губернатор.

Он также поручил за неделю подготовить пакет мер для выпускников с высокими, но не максимальными баллами.

Кирилл Конторщиков