«Самые большие возможности прячутся там, где люди даже не знают, что можно по-другому»

Ведущий продакт-менеджер в нью-йоркском стартапе RepRally Анастасия Московченко — об оценке AI-продуктов и о том, почему лучшие продуктовые решения появляются там, где пользователи даже не знают о других возможностях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Фото: из личного архива

— Как быстро выходить на результат в разных индустриях?

— В каждой новой индустрии я задаю один и тот же вопрос: почему люди не доверяют тому, что им предлагают?

В Phillips команда хотела перенести аукционы в онлайн. Но коллекционеры не шли, потому что онлайн убивал то напряжение последних секунд, ради которого они вообще приходили на торги. Под моим руководством встроили popcorn bidding (динамическое назначение ставок — прим. ред.) и staggered closing times (разнесенные по времени закрытия): лоты не закрываются по таймеру, пока идут ставки.

В RepRally владельцы продуктовых магазинов годами работали по одной схеме: приходит торговый представитель, берет заказ на бумаге, уходит. Я понялa, что нужно решить проблему доверия с обеих сторон. Я построила Store Portal. Магазины получили прямой канал заказов, не теряя представителя. Бренды получили данные в реальном времени и возможность запускать промо на конкретные магазины. В результате чего за четыре месяца Store Portal вырос до 30% от общего оборота RepRally.

В каждой новой индустрии я ищу то, что пользователь не может сформулировать, но чувствует каждый раз, когда продукт не работает так, как он ожидал.

— Как запустить продукт там, где люди уверены, что у них все работает нормально?

— Не убеждать, а показать потерю, которую человек не замечает. Когда я запускала в «Яндексе» CRM для малого бизнеса, владельцы салонов вели записи в блокноте и не считали это проблемой. Я изменила стратегию выхода на рынок: вместо рассказа о продукте — одна цифра: сколько клиентов не вернулись за последний месяц. Когда человек видит конкретный ущерб, он сам приходит за решением.

Тот же подход я применила, когда строила с нуля георекламную платформу на «Яндекс Картах» и «Навигаторе» с аудиторией более 85 млн пользователей. Рекламодатели годами покупали билборды и не знали, приходит ли кто-то после них в магазин. Я не продавала новый формат — я показала, что старый не измерим. А пользователи вообще не воспринимали наши форматы как рекламу: только 24% распознавали их, остальные считали подсказкой навигатора. Когда в A/B-тесте убрали брендированные точки, пользователи сами попросили вернуть. Лучшее доказательство ценности продукта, когда его забирают, а люди просят отдать обратно.

— В 2025 году вы вошли в число 25 лучших продакт-менеджеров мира по версии Products That Count. Что стоит за этим признанием?

— Products That Count — международная ассоциация на 500 тыс. продакт-менеджеров. Их премия PM Award — одна из самых авторитетных в индустрии: из более 500 номинантов жюри отбирает 25. Среди победителей этого года — продакт-лидеры Google, Microsoft, Amazon, TikTok, Uber, LinkedIn, Canva. Для меня это сигнал, что продуктовая философия, которую я строила годами, высоко оценена индустрией.

Меня отметили за работу в Phillips — аукционном доме, основанном в 1796 году. За год я перестроила платформу с нуля, полностью переработала онлайн-торги. Доля проданных лотов удержалась на 86% при среднем показателе по индустрии 65–70%.

— Как продакт-менеджеру понять, нужен ли его продукту ИИ прямо сейчас?

— Я задаю один вопрос: какое конкретное решение ИИ помогает пользователю принять быстрее или точнее? Если ответа нет — не начинаем. Когда людей заставляют использовать ИИ без понимания зачем, они производят поток контента, который создает иллюзию продуктивности без результата. Это не проблема технологии, это проблема вопроса, который не был задан до старта. Вторая ошибка — рисовать интерфейсы, не проверив, есть ли данные, на которых модель будет учиться. И третья: ИИ выдает вероятностный ответ — и если не объяснять пользователю, почему сделана рекомендация, доверие теряется после первой же ошибки.

— Поделитесь примерами успешной автоматизации бизнес-процессов в вашей практике.

— В 2023 году меня позвала команда на хакатон «Лидеры цифровой трансформации», где больше 22 тыс. участников из 25 стран, призовой фонд — миллион рублей. Мы выбрали кейс от ПИК, где нужно было автоматизировать проектирование канализационных трасс в жилых домах. На реальных данных компании мы построили ML-сервис: загружаешь план — система распознает схему, генерирует варианты трассы и выдает спецификацию материалов. Раньше эта работа требовала высококвалифицированного инженера. После нашего решения ее может выполнять и начинающий специалист. Мы заняли первое место, и ПИК пригласил нас к сотрудничеству, чтобы внедрить решение в процессы компании.

В том же году я победила в международном Burning Heroes Africa PM Contest — соревновании продакт-менеджеров с участниками из Африки, Европы и США. Проект AIssist: ИИ-ассистент для стартапов, который автоматизирует операционную рутину и прогнозирует проблемы до их возникновения. Жюри отметило, что ИИ применялся там, где он давал реальный прирост, а не ради самой технологии.

Анастасия Московченко — руководитель продукта в американском стартапе RepRally. Член Advisory Council международной ассоциации Products That Count, лауреат PM Award 2025 — топ-25 лучших продакт-менеджеров мира. Карьера Анастасии Московченко охватывает запуск геомедийной рекламной платформы в «Яндексе», масштабирование видео-вертикали в «Дзене», цифровую трансформацию аукционного дома Phillips и создание первого AI-маркетплейса для оптовой дистрибуции в США.

Жанна Шмелева