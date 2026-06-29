В России с 1 июля планируют сократить срок действия льготной ставки по семейной ипотеке до 15 лет, а также ужесточить условия программы, включая повышение ставок для части заемщиков и снижение компенсаций банкам. О том, как изменение условий семейной ипотеки может повлиять на рынок жилья, доступность кредитов и спрос в Краснодарском крае, рассказала «Ъ-Кубань» доцент экономического факультета Кубанского государственного университета, экономист Ирина Рындина.

Ирина Рындина

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«Решение о сокращении срока действия льготной ставки по семейной ипотеке до 15 лет выглядит оправданным с точки зрения бюджетной нагрузки. Государство компенсирует банкам разницу между льготной и рыночной ставкой на протяжении всего срока кредитования, поэтому сокращение периода субсидирования позволит снизить объем расходов. Одновременно это подтолкнет заемщиков к более быстрому погашению кредита, что позволит сократить переплату по процентам. В результате программа станет более адресной, а рынок первичного жилья может столкнуться с небольшим снижением продаж и замедлением роста цен на фоне сокращения льготных программ.

Для потенциальных заемщиков новые условия создают дополнительные ограничения и риски. Банки будут более жестко оценивать платежеспособность клиентов, а финансовая нагрузка после окончания льготного периода вырастет, если кредит не будет погашен в течение срока действия льготной ставки. После завершения льготного периода ставка может увеличиться до уровня ключевой ставки плюс 2–2,5%. При этом семьи, которые уже оформили семейную ипотеку, изменений не почувствуют — новые правила затронут только договоры, заключенные после вступления нововведений в силу.

Для Краснодарского края последствия могут оказаться особенно заметными, поскольку регион остается одним из лидеров по объему выдачи льготных ипотечных кредитов. После вступления изменений в силу спрос на семейную ипотеку, вероятно, сократится. Это может притормозить рост стоимости жилья и частично переключить интерес покупателей на вторичный рынок недвижимости.

Снижение компенсации банкам также изменит ситуацию на ипотечном рынке. Кредитные организации будут активнее развивать программы ипотечного кредитования по рыночным ставкам, особенно с учетом постепенного снижения ключевой ставки. Одновременно банки начнут использовать дополнительные инструменты для привлечения клиентов — рассрочки, скидки, бонусы, предложения с ремонтом. При этом требования к заемщикам станут жестче: возрастет значение первоначального взноса, сроков рассмотрения заявок и оценки финансовой устойчивости клиента.

Возможная отмена комбинированной ипотеки также снизит доступность покупки жилья для семей. Заемщикам придется вкладывать больше собственных средств, а общая переплата по кредиту увеличится из-за роста процентной нагрузки. Это приведет к дополнительному давлению на семейные бюджеты.

Привязка условий семейной ипотеки к количеству детей и регистрации по месту жительства связана с желанием государства сделать программу максимально адресной. Основной объем поддержки планируют сосредоточить на семьях с тремя и более детьми, усиливая стимулы к рождаемости. Одновременно это позволит сократить количество инвестиционных покупок жилья, когда квартиры приобретаются не для проживания семьи, а в качестве способа вложения средств.

Ужесточение условий семейной ипотеки также способно повлиять на строительный рынок. Высокие процентные ставки и сокращение льготных программ могут привести к снижению объемов строительства и ввода нового жилья, поскольку рыночные ставки пока не способны полностью компенсировать сокращение льготной поддержки. На этом фоне часть спроса может сместиться с покупки собственного жилья на рынок аренды».