На Дону обсуждают создание кластера разработчиков видеоигр

В Ростовской области ведется обсуждение проекта по созданию кластера для разработки видеоигр. Новый кластер может быть основан на базе Центра креативных индустрий Ростовской области. Проектную и финансовую поддержку готов оказать Минэкономразвития области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Основанием для дискуссии послужил один из проектов, возникших на базе образовательного интенсива «Траектория развития», который в 2025 году прошел при финансовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

В программе участвовали 100 жителей Ростовской области. Они изучали механизмы поддержки инновационных и креативных стартапов, а также создавали собственные проекты. По завершении интенсива с молодежный министр экономического развития Кирилл Костромин стал наставником для одного из участников, который с января 2026 года работает над созданием собственной компьютерной игры.

На данный момент в команде проекта задействовано 11 специалистов, выход первого игрового продукта намечен на 2027 год. Разработчики планируют стать резидентами Центра креативных индустрий.

Первую встречу с разработчиками видеоигр и другими заинтересованными представителями отрасли для обсуждения создания нового кластера планируют провести в первой декаде августа в Центре креативных индустрий.

Наталья Белоштейн