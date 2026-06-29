В Ленобласти грузовой поезд наехал на 60-летнюю жительницу Петербурга

В Лужском районе Ленинградской области грузовой поезд травмировал пожилую жительницу Петербурга. Инцидент произошёл вечером 28 июня у железнодорожной станции Низовская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пенсионерка пострадала под колесами товарного поезда у станции Низовская

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Пенсионерка пострадала под колесами товарного поезда у станции Низовская

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в управлении на транспорте МВД по СЗФО, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть около 22:30. Под колеса товарного состава попала 60-летняя женщина.

По предварительной информации, пострадавшая находилась в непосредственной близости от железнодорожных путей и не заметила приближающийся поезд. Также рассматривается версия, что в момент происшествия женщина могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Машинист применил экстренное торможение и подавал звуковые сигналы, однако расстояние оказалось недостаточным, чтобы предотвратить наезд.

Женщину госпитализировали. На движение поездов инцидент не повлиял.

По факту происшествия транспортная полиция проводит проверку, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Матвей Николаев