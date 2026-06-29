Число соглашений между Ростовской областью и Беларусью выросло на 23%

На XIII Форуме регионов Беларуси и России, прошедшем в Минске, Цимлянский, Песчанокопский, Мясниковский районы Ростовской области и Ростов-на-Дону заключили новый пакет соглашений о сотрудничестве с Беларусью. Ранее между муниципалитетами Дона и Республики Беларусь уже существовало 17 планов совместных действий, а теперь общее количество договоренностей увеличилось на 23,5%. Об сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Во время выступления на Форуме глава Ростовской области Юрий Слюсарь напомнил, что в ноябре 2025 года делегация из региона побывала в Минске с официальным визитом. Стороны подписали план сотрудничества на 2026-2028 годы.

Одним из пунктов плана стало открытие в 2025 году первого в России мультибрендового центра «Белорусские машины» на базе регионального центра МАЗ.

Наталья Белоштейн