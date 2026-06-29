На трассе «Кола» под Кандалакшей начали досматривать все автомобили
В Кандалакшском районе сотрудники правоохранительных органов проводят обязательный досмотр всех транспортных средств, следующих в сторону Мурманска. Власти просят водителей сохранять спокойствие, иметь при себе документы и закладывать дополнительное время на дорогу.
Досмотр носит плановый характер
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Данные рейды проводятся регулярно. Спасибо за ваше понимание и терпение. Безопасность — это то, что мы создаём вместе»,— подчеркнул заместитель губернатора Артем Долгов.
Досмотр носит плановый характер.