На трассе «Кола» под Кандалакшей начали досматривать все автомобили

В Кандалакшском районе сотрудники правоохранительных органов проводят обязательный досмотр всех транспортных средств, следующих в сторону Мурманска. Власти просят водителей сохранять спокойствие, иметь при себе документы и закладывать дополнительное время на дорогу.

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Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Досмотр носит плановый характер

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Данные рейды проводятся регулярно. Спасибо за ваше понимание и терпение. Безопасность — это то, что мы создаём вместе»,— подчеркнул заместитель губернатора Артем Долгов.

Досмотр носит плановый характер.

Кирилл Конторщиков