Инвестиции в новостройки Ростова за месяц сократились более чем на 10 млрд рублей

Общий объем инвестиций в строящееся жилье Ростова-на-Дону по итогам мая 2026 года сократился на 10,62 млрд рублей, или на 1,94%, составив 536,09 млрд рублей. Такие данные приводит аналитическая система «Домострой Профи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Несмотря на снижение, крупнейшим по объему девелоперских вложений остается Первомайский район. Здесь сосредоточено 169,61 млрд рублей инвестиций, что почти на 1% меньше, чем месяцем ранее. Одновременно район сохраняет лидерство по объемам строительства — в настоящее время здесь возводится более 1,22 млн кв. м жилья.

Второе место занимает Октябрьский район с объемом инвестиций 88,14 млрд рублей. За месяц показатель снизился на 2,93%. На третьей строчке находится Ленинский район, где объем вложений сократился на 4,64%, до 83,21 млрд рублей.

Положительную динамику показали лишь три района города. Наиболее заметный рост зафиксирован в Пролетарском районе, где инвестиции увеличились на 12,31% — до 32,4 млрд рублей. В Советском районе объем вложений вырос на 1,88%, до 74,95 млрд рублей, а в Железнодорожном — на 1%, до 10,11 млрд рублей.

Самое существенное снижение аналитики отметили в Ворошиловском районе. За месяц объем инвестиций здесь уменьшился на 17,95%, или на 5,24 млрд рублей, составив 23,96 млрд рублей.

Валерий Климов