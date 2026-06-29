Южный окружной военный суд вынес приговор двум участникам нападения на псковских десантников

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 24 и 23 годам лишения свободы двух участников вооруженного формирования Шамиля Басаева, причастных к нападению на военнослужащих Псковской дивизии ВДВ в Чечне в 2000 году. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По решению суда Кошманбетов получил 24 года лишения свободы, Таушев — 23 года. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях строгого режима.

По данным ФСБ, фигурантов задержали в августе 2020 года. Им были предъявлены обвинения по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих.

В спецслужбе отметили, что в результате совместной работы правоохранительных органов и судов к уголовной ответственности уже привлечены 37 участников вооруженных формирований Басаева и Хаттаба.

Нападение на военнослужащих шестой роты Псковской дивизии ВДВ произошло в феврале 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В ходе боя погибли 84 российских военнослужащих, еще четверо получили ранения.

Валерий Климов