В Махачкале ввод жилья в 2025 году снизился почти на 20%

По итогам 2025 года столица Дагестана зафиксировала почти пятую часть потерь в объемах жилищного строительства, заняв лишь 52-ю строчку среди ста крупнейших городов России в рейтинге РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ

Махачкала завершила 2025 год с заметным падением темпов жилищного строительства: в эксплуатацию было сдано 441 тыс. кв. м жилых площадей, что на 18,8% меньше показателя предыдущего года. В пересчете на одного горожанина объем сданного жилья составил 0,57 кв. м — именно этот показатель определил 52-ю позицию дагестанской столицы в общероссийском рейтинге, подготовленном агентством РИА Новости на основе данных официальной статистики.

Рейтинг охватывает сотню российских городов, ранжированных по среднедушевому вводу жилья за 2025 год. В перечень вошли пять населенных пунктов Северного Кавказа, демонстрирующих принципиально разную динамику развития строительной отрасли.

Обеспеченность жителей Махачкалы жилым фондом по итогам года зафиксирована на уровне 21 кв. м на человека. Доля городского жилья в совокупном региональном вводе составила 26,4%.

Среди кавказских городов-участников рейтинга лидирует Черкесск, занявший восьмую строчку общего списка: столица Карачаево-Черкесии обеспечила ввод 1,21 кв. м жилья на каждого своего жителя. При этом сам объем сданных площадей за год незначительно сократился — на 1,9%, составив 149 тыс. кв. м. Обеспеченность жилым фондом в городе достигла 32,4 кв. м на человека, а удельный вес городского жилья в региональном объеме — 42,3%.

Ставрополь расположился на 13-й позиции рейтинга с показателем 1,12 кв. м на жителя. Краевая столица продемонстрировала положительную динамику: совокупный объем сданного жилья вырос на 4,5%, достигнув 629 тыс. кв. м. Обеспеченность горожан жилой площадью составила 28,3 кв. м на человека при доле городского жилья в региональном вводе 33,7%.

Нальчик занял 23-ю строчку с результатом 0,92 кв. м на одного жителя. Столица Кабардино-Балкарии стала единственным среди северокавказских городов рейтинга, где зафиксирован прирост объемов строительства, — плюс 2,9% к прошлогоднему уровню, итоговый показатель составил 251 тыс. кв. м. Жилищная обеспеченность населения — 28,6 кв. м на человека, доля городского жилья — 39%.

Владикавказ расположился на 26-й позиции, однако также показал отрицательную динамику: ввод жилья сократился на 22,6% до 275 тыс. кв. м, что соответствует 0,88 кв. м на горожанина. Обеспеченность жилым фондом в столице Северной Осетии составила 41,4 кв. м на человека — наивысший показатель среди пяти представленных городов региона. Доля городского жилья во владикавказском сегменте регионального рынка — 58,4%.

Станислав Маслаков