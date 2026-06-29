Кочубеевский суд вынес приговор участникам картельного сговора на 221 млн рублей
Суд Кочубеевского района Ставропольского края вынес обвинительный приговор четырем индивидуальным предпринимателям, которые на протяжении трёх лет координировали картельный сговор при участии в государственных закупках дорожно-строительных материалов, незаконно извлекающих доход свыше 221 млн руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ
Четверо жителей Ставропольского края признаны виновными в ограничении конкуренции с использованием служебного положения — именно такую квалификацию получили их действия по пункту «а» части 2 статьи 178 Уголовного кодекса России. Государственное обвинение в ходе процесса поддерживала прокуратура Кочубеевского района.
Как установил суд, ещё в 2019 году четвёрка предпринимателей договорилась о совместной схеме поведения на торгах. Суть антиконкурентного соглашения сводилась к следующему: участники картеля поочередно отказывались от борьбы на аукционах, уступая победу заранее согласованным аффилированным структурам. Подобная координация позволяла гарантированно получать государственные контракты без реальной конкурентной борьбы.
На протяжении трех лет — с 2019 по 2022 год — члены преступного объединения поучаствовали в 11 закупочных процедурах. По итогам каждой из них победителями неизменно оказывались либо сами фигуранты дела, либо подконтрольные им компании. Все они заключали государственные контракты на поставку инертных материалов для строительства и обслуживания автодорог. Совокупный незаконный доход от этой деятельности составил 221 млн руб.
Приняв во внимание позицию гособвинения, суд назначил осужденным наказание в виде лишения свободы сроком от двух до трех лет — условно. Помимо этого, каждый из них лишился права на определенный период — от одного года до двух лет — занимать должности, предполагающие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в части заключения и исполнения государственных и муниципальных контрактов на поставку инертных материалов.
Приговор пока не обрел юридическую силу и может быть обжалован.