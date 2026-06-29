В Ленобласти разбился сверхлегкий самолет, пилот погиб

В Волосовском районе Ленинградской области 28 июня произошло крушение сверхлегкого самолета. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пилот погиб при аварийной посадке сверхлегкого самолета в Ленобласти

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Пилот погиб при аварийной посадке сверхлегкого самолета в Ленобласти

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

По предварительной информации, пилот погиб во время попытки выполнить аварийную посадку рядом с аэродромом Сельцо.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Для выяснения обстоятельств инцидента туда также направились следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

Матвей Николаев